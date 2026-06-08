Presente la dimensión de Fidel como jurista en el día del sector

La Habana, 8 jun (ACN) La vocación jurídica del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fue resaltada hoy con la presentación del libro "Fidel, siempre abogado" de Genaro Pérez Reyes.

En el contexto de las celebraciones en el país por el Día del Trabajador Jurídico se realizó el encuentro en el centro que lleva el nombre del líder histórico de la Revolución cubana en esta capital, bajo el auspicio de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

La obra, preparada por un ejercicio editorial conjunto entre Ediciones ONBC y Ruth Casa Editorial, profundiza en la formación del abogado Fidel Castro en defensa de la justicia y la dignidad humana.

Abel Aguilera Vega, especialista e investigador del Centro que realizó el prólogo del libro, insistió en el papel del Derecho y la legalidad como puntos cardinales de la nación cubana y como estos son abordados desde la concepción de Fidel.

Definió al Comandante en Jefe como heredero de la tradición jurídica que le antecedió y que supo convertirla en un arma de lucha para la preservación de la soberanía nacional frente a las pretensiones del imperialismo y acompañar desde la legislación socialista la transformación social que supuso la Revolución cubana.

Aguilera Vega señaló que la propuesta propone una lectura excelente en la que se recoge, en orden cronológico, las primeras incursiones del joven Fidel Castro al mundo de las leyes y su defensa de los más humildes.

Este es un texto apasionante, texto que llega en el año de su centenario y profundiza en un terreno que comúnmente no es abordado por la mayoría de los investigadores y es su condición de abogado y sus aportes a la legalidad cubana, agregó.

En palabras del autor, este es deudor de los estudiosos que le antecedieron y que le permitieron acercarse a aproximaciones de gran profundidad a esta faceta particular del líder.

De igual manera recordó las reflexiones y advertencias de Fidel, de gran vigencia en la actualidad a su consideración, sobre el resurgir del fascismo a nivel mundial, situación en el Medio Oriente y el peligro que esto suponía para la humanidad y la vida en el planeta.

Genaro Pérez Reyes es Licenciado en Derecho e Historia por la Universidad Ignacio Agramonte, de Camagüey, así como Máster en Derecho Mercantil y Financiero.

Se ha desempeñado como Asesor Jurídico en el sistema empresarial cubano, y es miembro de la ONBC, donde actualmente labora como abogado especialista del Centro de Información y Adiestramiento Informático para el abogado.

A la presentación asistieron Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención al Sistema del Poder Popular, Órganos del Estado y Sector Jurídico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del CCPCC, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, Oscar Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular, entre otras autoridades del ramo.

El Día del Trabajador Jurídico se conmemora cada 8 de junio, instituido en honor a que en esta fecha en 1865, el patriota Ignacio Agramonte y Loynaz desarrolló su Tesis de Grado para recibirse como Licenciado de la Facultad de Derecho.