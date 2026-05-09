Reúne Programa Económico Social 2026 metas y compromisos de Cuba

La Habana, 9 may (ACN) El Programa Económico y Social del Gobierno 2026, consultado con la sabiduría popular, reúne todas nuestras grandes metas y compromisos en la necesaria e imprescindible transformación que requiere nuestra economía y en el ámbito social, afirmó el Primer Ministro, Manuel Marrero.

De acuerdo con la Presidencia de Cuba, durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril, el premier convocó a garantizar la adecuada implementación y control documento, donde cada cual hable el mismo idioma.

En el encuentro, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el jefe de Gobierno enfatizó que el Programa debe adaptarse a las características de cada lugar y servir como mecanismo de medición, para proponerse las metas, los indicadores, y poder lograr y alcanzar los objetivos previstos.

El Jefe de Gobierno hizo el llamado durante la presentación de los resultados del Programa en el primer trimestre del año, que incluyeron la conclusión por el Comité Central del Partido del proceso de consulta del mismo; su publicación; la actualización del cronograma para su implementación por cada uno de los objetivos generales, específicos, acciones, fechas y responsables; la reciente presentación en el Consejo de Estado del avance en su implementación y la indicación para el proceso de actualización del Programa a todos los niveles.

Marrero Cruz comentó que, en cumplimiento del cronograma previsto para la etapa, se encuentran aprobados 81 objetivos específicos; de ellos, 32 implementados y 49 en proceso de implementación.

De las 158 acciones previstas, 65 han sido cumplidas y el resto está en proceso de implementación con seguimiento en lo que resta del año

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