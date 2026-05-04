Rememoran visita de Fidel Castro Ruz a Ciego Montero hace 50 años

Cienfuegos, 4 may (ACN) La visita del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en 1976 a la localidad de Ciego Montero, en la provincia de Cienfuegos, fue evocada hoy en amplia y colorida manifestación de pueblo, y con apoyo de las instituciones, como una de las celebraciones por el centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

Orlando Ventura Rivero, presidente de ese consejo popular, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias calificó la jornada como llena de historia y simbolismo, a la que se sumaron niños, jóvenes, trabajadores y federadas.

Comenzó la actividad con la salida de la Caravana por el aniversario 50 del recorrido de Fidel Castro Ruz, donde los protagonistas fueron pioneros destacados de la comunidad, quienes viajaban en un jeep verde olivo con fotos del Comandante.

Esa vanguardia avanzó escoltada por un grupo de jóvenes en motos eléctricas, por la calle principal hasta el centro del pueblo, y durante la parada se realizó un Cuba baila, además de actividades deportivas y recreativas.

En su itinerario la peregrinación llegó a los famosos baños medicinales de Ciego Montero, y concluyó el recorrido en la Embotelladora de Agua Mineral, donde tuvo lugar un acto político cultural, en el cual agasajaron a entidades de la localidad, como la escuela primaria José Dionisio San Román, el centro de alevinaje Alguar, el bar cafeteria Cacique, el balneario de Ciego Montero y a la propia Embotelladora, por el trabajo comunitario que desarrollan en la zona.

Por este aniversario 50 se develó también la placa Centenario de Fidel.

José Segura, administrador de la Embotelladora, relató vivencias de ese día 4 de mayo de 1976, cuando a la una y media de la tarde llegó la figura imponente de verde olivo.

​"Todos nosotros vibramos de emoción y alegría y fuimos a su encuentro, entonces él estrechó nuestras manos y se interesó por el estado de salud de los trabajadores.

​"Fidel propuso que hiciéramos un recorrido por la fábrica, mientras comentaba lo bella y limpia que estaba, luego en la línea de embotellado explicamos cada aspecto de las instalaciones, las cuales eran entonces de carácter provisional.

"Los 45 o 50 minutos que permaneció Fidel en la planta nos parecieron muy breves y cuando se iba, fuimos todos con él hasta la portada junto a la carretera rumbo al balneario, hacia donde se dirigía, y montamos guardia para despedirlo cuando regresara”.

Ahora cuentan en el poblado con una moderna Embotelladora y con el impulso del Estado y el Partido Comunista de Cuba el consejo popular creció con instituciones médicas, productivas y de la educación, para convertirse en ejemplo en el trabajo comunitario y social.