Recibe Villa Clara a embajador de Rusia en Cuba

Santa Clara, 14 oct (ACN) Victor V. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en La Habana, fue recibido en la mañana de hoy por las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia de Villa Clara.

Se inicia así un intenso programa de recorrido del diplomático ruso por esta central geografía, que incluirá centros de interés histórico, económico y social como la Ronera Central, la industria Planta Mecánica, el Instituto de Biotecnología de las Plantas, el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara y el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, primero de corte industrial en el país.

Koronelli ingresó en el servicio diplomático desde 1958 y desde entonces ha tenido una vasta experiencia de trabajo en el área de América Latina en países como Chile, Argentina, Belice y México, y se desempeña como embajador de Rusia en Cuba desde el 2023.

La relación histórica entre Cuba y Rusia se ha forjado en los principios de igualdad soberana, la cooperación, y el respeto y el entendimiento mutuos, reflejo de los lazos fraternales que unen a ambos pueblos.