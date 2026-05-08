Recibe Vanguardia Nacional empresa constructora de Ciego de Ávila 

Ciego de Ávila, 8 may (ACN) Por octava ocasión consecutiva el colectivo de la Empresa de Materiales de la Construcción Ciego de Ávila (Avilmat) recibió la condición de Vanguardia Nacional y por vez primera la orden Lázaro Peña de tercer grado, por sus excelentes resultados económicos y sindicales durante el año 2025.

En medio de enormes dificultades al sector en décadas a causa del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, esta entidad demuestra una capacidad de resistencia transformadora para superar los problemas y crecer.

Cada carencia de combustible, cada pieza de repuesto que no llega, cada limitación para acceder a tecnologías, se convirtió en una oportunidad para innovar, para sustituir importaciones, para demostrar que con disciplina, creatividad y conciencia, se puede producir más, dijo Dianelys Morgado Cabrera, directora de Gestión Empresarial de Avilmat.

Los méritos productivos de Avilmat hablan de una constancia en el trabajo cotidiano de sus 771 trabajadores, quienes el año previo se sobrepusieron a grandes restricciones que le impidieron recibir más de la mitad del combustible planificado y limitaciones al acceso a materias primas esenciales como el cemento.

Pese a tamaños imponderables, el colectivo fue capaz de cumplir las producciones físicas al 132 por ciento (%) en áridos, al 143% en piedra, y alcanzaron ventas por más de 114 millones de pesos, con un 136% de cumplimiento, y utilidades por 64 millones de pesos, que representan el 162% de lo planificado.

Estos importantes logros en lo económico y productivo los consiguió el colectivo de esta empresa estatal socialista mientras mantenía en cero los accidentes de trabajo, la contabilidad certificada y la certificación del sistema integrado de gestión.

En cuanto a la la responsabilidad social y el compromiso comunitario, el colectivo entiende que no es un añadido, sino esencia de su funcionamiento en consonancia con los principios de la Revolución, el Partido, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el pueblo.

Es por ello que los productos de Avilmat fueron utilizados en obras de impacto social como parques solares fotovoltaicos, asfaltado de accesos a comunidades, remodelación de salas hospitalarias, mantenimiento de una casita infantil y el envío de ayuda (200 toneladas de mortero, 85 mil pesos y más de ocho mil artículos) a damnificados por huracanes.

También entre los méritos sindicales la sección de la entidad no solo cumplió sus obligaciones ordinarias, sino que realizó un sobrecumplimiento del aporte especial de 42 mil pesos, cifra que superó ampliamente lo comprometido inicialmente, y que permitió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC) en la provincia alcanzar sus metas financieras.

El complejo escenario económico por el que atraviesa el país lo solventaron en parte este colectivo mediante la generación de 103 proyectos de innovación, que tuvieron un impacto de más de 2,5 millones de pesos; además de la creación de nuevos productos (bloques de yeso, baldosas, fajas de hormigón, morteros especiales) que sustituyen importaciones y ahorran divisas.

Presidieron este acto de ratificación de la alta condición sindical: Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido en la provincia; Alfre Menéndez Pérez, gobernador; Meybis Estévez Echevarría, presidenta nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas; Niurka Ferrer Castillo, secretaria provincial de la CTC; y Reinol Ramírez Vigaud, presidente de la OSDE Geicon.

Durante esta cita fueron reconocidos además un grupo de cuatro trabajadores por sus extraordinarios méritos laborales con la medalla Jesús Menéndez.