Reafirma Mincom convocatoria al desfile del Primero de Mayo

La Habana, 30 abr (ACN) El Ministerio de Comunicaciones (Mincom) reafirmó la convocatoria a los trabajadores del sector para una masiva y entusiasta participación en el desfile y la Tribuna Abierta del Primero de Mayo de 2026, Día Internacional de los Trabajadores, en la Tribuna Antiimperialista José Martí, de esta capital.

Según precisó la institución desde su perfil en Facebook, la concentración inicial se realizará a las cuatro de la madrugada en el Puente de Calle Paseo, esquina del Teatro Nacional, junto a los Trabajadores Civiles de la Defensa, para organizar el Bloque de las Comunicaciones.

Los participantes portarán banderas cubanas, del 26 de julio e institucionales, imágenes del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, héroes y mártires, además de propaganda revolucionaria confeccionada por los colectivos laborales.

A las siete de la mañana comenzará el desfile por Paseo hasta Malecón, donde se doblará a la derecha y se continuará hasta la Tribuna Antiimperialista José Martí, en el Vedado, para participar en la Tribuna Abierta.

La jornada del Día Internacional de los Trabajadores convocará a reafirmar la unidad, el compromiso y la firmeza de los comunicadores en defensa de la Patria socialista.