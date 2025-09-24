Profesionales de la salud exigen respeto a Venezuela

Pinar del Río, 24 sep (ACN) Durante varios años permaneció la doctora Mercedes Cabrera Espinosa en la República Bolivariana de Venezuela, como parte del convenio de colaboración entre Cuba y esa nación; y ahora se siente indignada por la amenaza que supone el gobierno de los Estados Unidos para la tierra de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

He visto de primera mano la capacidad de amar de los venezolanos, de cuidarse los unos a los otros en los momentos más difíciles; y esa es su verdadera esencia, una esencia que ningún ejército invasor puede comprender y mucho menos destruir, aseguró la especialista en Medicina General Integral en acto celebrado en el policlínico docente Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río.

La amenaza de una invasión por la administración de Washington constituye un acto de violencia e injusticia profunda; la negación del derecho más fundamental de cualquier pueblo: el derecho a la autodeterminación, la soberanía y la independencia, refirió ante el personal sanitario y de servicios de esa institución, como parte del proceso de rúbricas en apoyo a la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano.

Mi solidaridad crece hoy más que nunca, porque en mi memoria están las manos que estreché, las sonrisas que me regalaron durante mi estancia en ese país, que me acogió como una hija, destacó.

La licenciada Yusimí Otaño Fabelo, máster en Urgencias Médicas en atención primaria de salud e integrante del claustro profesoral del policlínico, permaneció cuatro años en la nación suramericana y todavía mantiene amigos allá, por eso su indignación frente al peligro de agresión militar por parte del gobierno estadounidense.

Trabajé en Maracaibo y fueron muchas las vidas salvadas y las muestras de agradecimiento; desde hace muchos años Cuba apoya a Venezuela con misiones médicas y ahora también lo hará con lo que sea necesario, expresó.

En presencia de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia tuvieron lugar las firmas solidarias, en el primer centro de Vueltabajo que acoge este reclamo por la paz en la República Bolivariana de Venezuela.