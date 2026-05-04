 Imprime UJC nuevo impulso juvenil en las comunidades

La Habana, 4 may (ACN) Para brindar detalles y explicar la concepción de la iniciativa de la Red Juvenil Comunitaria impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), representantes de esa organización conversaron recientemente con la prensa nacional.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, explicó que la iniciativa surgió a partir de la propuesta del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para intensificar el trabajo a nivel local aprovechando el talento, capacidad y potencial de las universidades en la resolución de problemas.

A partir de aquí, señaló que la organización diseñó la propuesta para implementar estas ideas de lo cual se derivó en siete proyectos que atienden diferentes aspectos de la vida del país.

Destacó que este movimiento persigue agrupar y concretar el aporte de todos los que se quieran sumar, militantes y no militantes, y cuyo piloto se estará realizando en el Consejo Popular Prado del municipio Habana Vieja, donde los principales problemas detectados fueron la desvinculación de los jóvenes al estudio y el trabajo y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Por esta dirección, subrayó que una de las líneas estratégicas está en vincular actores económicos a la atención de las situaciones de vulnerabilidad en la comunidad y proyectar maneras de impactar en ellas desde el orden de la Cultura, el Deporte y la Recreación.

Mostrar de esta manera no solo los impactos del bloqueo, sino también los rostros de la resistencia y creatividad popular, que es capaz de en estas difíciles condiciones de innovar, liderar, avanzar y crear, precisó.

Mirthia Julia Brossard Oris, miembro del Buró Nacional para atender la Esfera Ideológica, se refirió a los aseguramientos políticos y logísticos de las tareas, denominadas: Zona Joven Segura (defensa de la Patria), Voltaje Juvenil (transición energética), Tu aporte cuenta (producción de alimentos), Cuba viva (promoción del arte, la cultura y el deporte) Código Joven (para la comunicación) Aquí con mi barrio (compromiso y solidaridad social) y Conciencia Joven (para la promoción del trabajo político-ideológico en las comunidades).

Acotó que se deben articular todas estas misiones con coordinadores territoriales y sin decaer tampoco en otras acciones que se han tomado para la formación y la prevención, como las campanas para la educación y enfrentamiento al consumo de drogas.

Brosard Oris valoró en este un gran desafío para una institución acostumbrada a constituirse en comités de bases en centros estudiantiles y laborales, y que debe diseñarse y establecer una estructura para revolucionar las comunidades, pero es un reto que están dispuestos a asumir con el acompañamiento de las autoridades y entidades competentes y potenciando el liderazgo juvenil en los barrios.