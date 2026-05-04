Homenajean a mártires de Cassinga en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ciego de Ávila, 4 may (ACN) El horror y la barbarie perpetrada por tropas racistas sudafricanas el 4 de mayo de 1978 en la masacre de Cassinga, Angola, donde asesinaron a más de 600 refugiados civiles namibios fue conmemorada hoy en Ciego de Ávila, un territorio indisolublemente ligado a ese hecho.

En el Panteón de los Caídos por la Defensa del cementerio de esta ciudad, Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido en la provincia, Alfre Menéndez Pérez, gobernador, y Lebbius Tangeni Tobias, embajador de la República de Namibia en Cuba, acompañado por una delegación de la misión diplomática, rindieron tributo a los 16 combatientes internacionalistas cubanos fallecidos ese día, ocho de ellos avileños.

Participaron, además, en este acto combatientes de la provincia participantes de estas misiones en el África Austral y familiares de ellos, estudiantes de la enseñanza primaria y de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y representantes del sector de la Cultura en la provincia.

El embajador namibio dijo durante su discurso que sangre cubana regó la libertad de su pueblo, allí se fundió en una sola.

Agregó que los combatientes internacionalistas no conocían a las mujeres, niños y ancianos namibios, y aunque estaban destinados en Tchamutete, a unos 15 kilómetros de Cassinga, fueron y no dudaron ni un segundo en defender vidas inocentes, por eso tienen siempre su agradecimiento y saludo eternos.

Quiero asegurarle que los namibios nunca olvidaremos esa maravillosa obra que los cubanos hicieron por mi pueblo, ponderó el jefe de la misión diplomática de ese país africano en Cuba, pues la colaboración militar cubana fue decisiva para el logro de la independencia.

Asimismo, Lebbius Tangeni Tobias reiteró el apoyo de Namibia a la nación caribeña en los difíciles momentos que enfrenta actualmente, motivados por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno estadounidense y las sanciones a la importación de combustibles, que solo traen sufrimiento y daños a la población.

Durante la visita del embajador namibio a Ciego de Ávila también se presentó una actualización del proyecto namibio cubano Masacre de Cassinga, a cargo de la investigadora avileña Yeniska Martínez Díaz, del cual se han escrito dos libros: Cassinga, la verdad de una masacre y Guardianes de Cassinga, la epopeya de los avileños.

Como parte de esta efeméride la embajada firmó además un convenio de colaboración con Ediciones Ávila para la publicación en idioma inglés en Namibia de Guardianes de Cassinga... hasta 10 mil ejemplares.

Natacha Cabrera Cepero, directora de la editorial avileña, dijo que la traducción está concluida, y actualmente la obra se encuentra en proceso de diseño, corrección y edición a esa lengua extranjera.

La maquetación final, lista para su impresión, se espera tenerla para agosto próximo, aseveró Cabrera Cepero en conversación con la delegación namibia.

Durante el encuentro con el gobernador avileño este domingo, el diplomático africano propuso realizar el hermanamiento de esta provincia central con otra de esa nación del sur de África.