Evalúan comportamiento de la economía en primer trimestre de 2026

La Habana, 9 may (ACN) El Consejo de Ministros de Cuba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, evaluó el comportamiento de la economía al cierre del primer trimestre, a cargo del titular del sector, Joaquín Alonso Vázquez.

Según informa la Presidencia, el ministro abordó el comportamiento de indicadores macroeconómicos como la programación monetaria, en la que, entre otros detalles, se reporta un incremento del dinero en circulación.

Durante el encuentro encabezado por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, trascendió que según el Índice de Precios al Consumidor que capta la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la inflación registró un índice interanual del 13,42 por ciento (%), ligeramente superior con respecto a febrero. Esto, argumentó, podría estar señalando un nuevo repunte de las presiones inflacionarias en la economía.

Recordó que desde marzo de 2023, cuando la inflación interanual alcanzó el 46,4 %, se había venido produciendo una desaceleración en ese indicador.

Afirmó que este crecimiento estuvo determinado, fundamentalmente, por el comportamiento de los precios de los productos agropecuarios, que en el mercado estatal se elevó un 3,5 % y en el no estatal un 31,9 %, un incremento que se concentró en La Habana, porque en el resto de las provincias, de forma general, disminuyeron.

De enero a marzo se reportan incumplimientos en el plan inversionista debido a las limitaciones en la disponibilidad de combustibles, recursos de balance central como acero y cemento, y financiamiento para la adquisición de insumos destinados a la terminación de las obras.

Se subrayó que pese a las restricciones provocadas por un bloqueo cada vez más recrudecido, agudizado aún más por el cerco petrolero, el país no cede en sus esfuerzos de resistencia y creación, por lo que en el período prosiguió el Programa de Gobierno para la recuperación del sistema eléctrico nacional.

En el primer trimestre se ha ejecutado el 43 % del plan para 2026. Entre los logros está la terminación de cinco parques solares fotovoltaicos con una generación de 58,74 megawatts (MW) de potencia; la instalación de dos mil 782 módulos solares para viviendas y la recuperación de 239 MW de potencia como resultado de las acciones de rehabilitación, en la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, Santa Cruz del Norte (80 MWp), y en la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, con 159 MWp.

Aunque ralentizados por las limitaciones materiales, se continúa trabajando en los programas de trasvase, construcción de redes, conducciones de agua y de saneamiento; en el cambio de matriz energética en bombas de agua, en la reposición de equipos de bombeo y otras acciones vinculadas al abasto y calidad del agua.

En el informe sobre el comportamiento de la economía al cierre del primer trimestre del año, el ministro refirió los avances en la fábrica de cemento Moncada, de Santiago de Cuba, inversión que presenta un avance físico general de más del 98 %; y la modernización de la fábrica de cemento Nuevitas, de Camagüey, cuyo proyecto está al 77 % de ejecución física.

La presentación del titular de Economía y Planificación en la reunión de abril del Consejo de Ministros también abordó asuntos relacionados con la exportación de bienes y servicios, ingresos en divisas, importaciones, producción nacional, funcionamiento del sistema empresarial y del resto de los actores económicos, entre otros temas, así como el desarrollo de los programas sociales.

En un análisis crítico del comportamiento de la economía en el primer trimestre de 2026, a propósito de la información brindada por el Ministro, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, reiteró “la importancia de que cada cual en su frente tenga la capacidad y la visión de pensar como país y de transformar los métodos que tenemos para la solución de los problemas”.

En las complejas circunstancias que enfrentamos, añadió, los métodos tradicionales no nos están dando resultados; por tanto, hay que actuar con mayor iniciativa, con propuestas diferentes, buscando mecanismos que se atemperen a las condiciones actuales, y sobre todo olvidándonos del límite de nuestras empresas, de nuestras entidades, y pensando en los beneficios que puede tener para el país cualquier decisión que adoptemos.

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que, más allá de los problemas objetivos, como la falta de combustibles, electricidad, materias primas e insumos, que están teniendo un fuerte impacto en la economía, en el sector de la producción de bienes y servicios hay que encontrar soluciones que dependen sobre todo de nuevas iniciativas, incluso asociadas a resolver esas propias limitaciones, como puede ser generar ingresos en divisas para comprar combustible.

Entre otras gestiones, incluyendo resolver problemas organizativos que estuvieran deteniendo estas respuestas, puso como ejemplo que, ante la falta de materias primas para la actividad principal, una entidad tiene que pensar en cómo puede obtener otras que le permitan mantener actividades secundarias en beneficio del país, de la empresa y de sus trabajadores.

Subrayó, a propósito, que, en medio de todas estas restricciones, hay OSDE que tenían empresas con pérdidas, pero buscaron alternativas y las sacaron de esas pérdidas e incluso ahora están obteniendo ganancias; sin embargo, denunció, otras no las han buscado.

Enfatizó que hoy la gestión económica tiene que estar a la altura de los tiempos complejos que estamos viviendo.

La tarea es ver cómo, en medio de todas estas circunstancias, de estas complejidades, cada cual se reinventa, cada cual busca vías, soluciones alternativas, porque hay un sinnúmero de cosas que se podrían hacer y no siempre se están haciendo, expuso.