Escuela Especial festejará el Primero de Mayo con la Proeza Laboral (+Fotos)

Guantánamo, 30 abr (ACN) La Escuela Especial 14 de Junio, que atiende a niños con necesidades educativas especiales en las áreas sensoriales de visión y audición de la provincia, se prepara para el desfile el Primero de Mayo, donde exhibirán la bandera de Proeza Laboral, premio a sus resultados.

Yaima Salas Ruiz, Máster en Educación Especial y directora del centro, señaló que el colectivo de trabajadores se siente orgulloso y comprometido para salir a las calles y celebrar su día y reafirmar que son una conquista de la Revolución.

Recordó que también se marchará para festejar que la institución educativa mereció la bandera de Proeza Laboral en reconocimiento a su constancia, esfuerzo diario, apoyo y aporte a la educación especial en la provincia.

Refirió que denunciarán los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos que impide la entrada al país de instrumentos y medios necesarios para la instrucción de los educandos, mo cual provoca que el proceso sea más lento de lo normal.

El cerco económico dificulta el acceso a máquinas y hojas Braille, regletas, bastones, punzones, prótesis auditivas de alta potencia , lentes y cristales de alta graduación para los miopes, los cuales son esenciales para que los niños ganen en autonomía y mejore su calidad de vida, específico.

Remarcó que los dispositivos llevan años de explotación y se dificulta su adquisición porque la mayoría son de procedencia estadounidense y se compran hasta en el triple de su valor al tener que adquirirlas en un tercer país.

Ante esta problemática, refirió, los maestros crean alternativas que reemplazan los recursos importados, entre los que se encuentran las maquetas, laminarios y tapices y aplicamos la opción de los parches piratas, de tela, menos estéticos y más molestos.

Gracias a la solidaridad, la escuela está dotada de un Salón de Rehabilitación Auditiva, con equipamiento fruto de un donativo recibido del grupo alemán CubaSí, que incluye computadoras, micrófonos y audífonos, y es una tecnología única en el país, explicó.

Detalló que el donativo beneficia a una treintena de niños sordos, hipoacúsicos y con implante coclear de la escuela, aprender a escuchar y desarrollar su lenguaje, además de la comunidad sorda adulta y a niños en condición de inclusión, puesto que la institución también actúa como un centro de rehabilitación.

Fundado en 1985, la escuela especial 14 de junio atiende a 145 niños, con patologías de ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, además de estrabismo y ambliopía y los ayudamos a ser útiles en la sociedad, a que sean independientes y a cultivar sus potencialidades, refirió.

Los educadores trabajamos en crear un ambiente donde el aprendizaje se adapte a las capacidades de cada estudiante a través de la participación de proyectos culturales como Comunicación sin barreras, dónde los niños llegan a las entidades de la comunidad para divulgar y familiarizar a las personas oyentes con la lengua de señas cubana, señaló.

Subrayó que los niños se rehabilitan y preparan para que se inserten a la comunidad de una forma plena y hasta se convierten en profesionales, ellos son ejemplo de lo que se puede cuando hay voluntad.