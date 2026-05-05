Destacan legado iconográfico de Fidel Castro en Romerías de Mayo

Holguín, 5 may (ACN) El estudio iconográfico de fotografías de Fidel Castro Ruz constituye testimonio fehaciente de décadas de entrega a la soberanía de Cuba, aseveró Víctor Aguilera Nonell, vicepresidente de la Unión de Historiadores en Holguín, durante las Romerías de Mayo.

Como parte de las actividades de la segunda jornada del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, dedicado en esta ocasión al pensamiento intelectual del líder histórico de la Revolución en el centenario de su natalicio, se impartió la ponencia acerca la iconografía fidelista en la Sala Revolución del Museo Provincial La Periquera.

Sobre la importancia del análisis de más de 70 mil imágenes acumuladas desde la infancia de Fidel, la participación en el movimiento rebelde, la dirección del país y su enfermedad, para la comprensión profunda de su liderazgo y la reconstrucción de pasajes de la historia nacional, dialogó Aguilera Nonell.

El también vicedecano de la Facultad de Historia de la Universidad de Holguín explicó que la identificación y catalogación de estas instantáneas, que capturaron momentos trascendentales para el pueblo cubano, requieren rigor científico y la triangulación constante de diversas fuentes y datos.

A partir de su colección personal, que cuenta con alrededor de 11 mil registros visuales, el investigador comentó que las principales variables empleadas en el análisis son el examen de rasgos físicos, el vestuario, los grados militares, los acompañantes, los escenarios y otros elementos de contexto que marcaron pautas en la vida del Comandante en Jefe.

Entre los momentos más relevantes preservados resaltan su participación en la lucha contra la invasión de Playa Girón y la proclamación del concepto de Revolución, el 1 de mayo del año 2000, así como otros hitos inmortalizados por el lente de fotógrafos de la talla de Alberto Korda y Liborio Noval.

Además, destacó que las publicaciones periódicas, las biografías especializadas y las fuentes orales resultaron esenciales para precisar la información, donde es válido tener en cuenta materiales publicados en decenas de países de los cinco continentes, lo cual evidencia el papel y alcance mundial del líder cubano.

El espacio, en el que participaron jóvenes, investigadores y estudiantes de instituciones locales, forma parte de las actividades que colocan en primer plano la figura de Fidel Castro en la 33 edición de las Romerías de Mayo, cita cultural que se extenderá hasta el próximo día 8 en la nororiental ciudad.