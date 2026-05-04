Destaca Morales Ojeda celebración de Romerías de Mayo

La Habana, 4 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, resaltó hoy en su perfil de Facebook la celebración de las Romerías de Mayo como ejemplo de resistencia cultural frente a un contexto hostil.

“A pesar de un contexto hostil marcado por el castigo colectivo a todo un pueblo y las permanentes amenazas externas, las Romerías de Mayo se erigen como un ejemplo tangible de cómo la racionalidad y la iniciativa colectiva pueden florecer en medio de la adversidad”, destacó Morales Ojeda.

El dirigente subrayó que la escasez de recursos no se convirtió en excusa para la pasividad, sino en estímulo para la creación colaborativa, el reciclaje artístico y la gestión local de proyectos culturales, lo cual demuestra la vitalidad de la juventud cubana.

“Cada amigo del mundo que se suma, cada canción y cada iniciativa nacen desde el ingenio popular, demostrando que el cerco impuesto no puede inhibir la vitalidad de una juventud que piensa, propone y construye por sí misma”, afirmó en la red social.

Morales Ojeda destacó que en cada edición las Romerías de Mayo se llenan de jóvenes que desbordan alegría, compromiso y esperanza, cualidades que desafían cualquier pronóstico fatalista y convierten la cita en una fiesta por la paz.

Las Romerías de Mayo constituyen una celebración cultural y tradicional que se realiza en Holguín cada inicio de mayo, concebida como un encuentro de juventudes artísticas y populares.

Su esencia combina lo religioso y lo profano, al rescatar la costumbre colonial de subir en procesión hasta la Loma de la Cruz, mientras se convierte en un festival contemporáneo de música, danza, teatro, artes plásticas y pensamiento.

Este espacio de intercambio internacional reafirma la identidad cubana, la memoria histórica y la vitalidad creativa de las nuevas generaciones, donde tradición y modernidad se enlazan en un mismo espíritu festivo.