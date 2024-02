Desmiente Cuba reporte sobre compra de medicamentos a EE. UU.

La Habana, 17 feb (ACN) De falsas, sin fundamentos ni evidencias calificaron hoy, en esta capital, las recientes aseveraciones difundidas por América TV sobre el supuesto autorizo del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EE. UU.) en 2023 para la exportación de insumos médicos a Cuba por valor de más de ocho mil millones de dólares.

Armando Garrido Beracierto, presidente de la Sociedad Mercantil Importadora y Exportadora de Productos Médicos (MediCuba S. A), precisó que esas informaciones, además de falsas y maliciosas, pretenden desviar la atención de las presiones generadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por ese país a la isla, que en muchas ocasiones obstaculiza la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para la atención a la población.

El doctor aseguró, en conferencia de prensa, que esta narrativa pretende mostrar las ineficiencias internas como la causa de la escasez, para negar el hecho de que, en los momentos actuales, ninguna farmacéutica estadounidense mantiene vínculos comerciales o financieros con MediCuba, a raíz de la política de hostigamiento y la inclusión unilateral del país caribeño en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Detalló que la entidad contactó el año pasado con 69 compañías a las que se le realizaron solicitudes para negocios, de las que solo respondieron cinco, tres negándose y dos con respuesta positiva, pero sin incorporarse a la cartera de proveedores, la cual consta de más de 500 socios.

Esto, unido a la falta de acceso a créditos y la persecución a las transacciones financieras y bancarias, determina cómo, aun con disponibilidad de recursos monetarios, en ocasiones no se puede cumplir con los convenios contratados o acceder a determinados productos o mercados, y aumenta las tensiones en la cadena logística con el incremento de precios en los fletes y costos adicionales a las importaciones, precisó.

Según ejemplificó, en la nación caribeña están identificados 220 mil pacientes con diabetes mellitus que necesitan suministro de insulina, y se destinan alrededor de 3,5 millones de dólares con el propósito de garantizar tres meses de cobertura, en lo cual hay una clara afectación del bloqueo, así como en otras áreas de alta prioridad como el Programa Materno Infantil, el oncológico y la genética, entre otras.

Cristina Lara Bantanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, aclaró que persiste la voluntad y esfuerzo de país de conseguir todos los materiales e insumos necesarios, para lo cual la industria nacional cubre el 62 por ciento del cuadro básico de medicamentos en la mayor de las Antillas, con principal énfasis en las enfermedades más comunes, aunque no es suficiente.

Destacó que estás cifras divulgadas por América TV, no solo son desproporcionadas e impracticables, sino que se contradicen con los números manejados en publicaciones anteriores en las cuentas en redes sociales de la representación diplomática norteamericana en La Habana.

Persisten también restricciones hacia soportes de venta o licitación de productos farmacéuticos hacia Cuba con una afectación considerable y resentimientos a los servicios, añadió.