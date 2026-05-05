Dedicarán Bloguerías de Mayo a los 50 años de la ACN en Holguín

Holguín, 5 may (ACN) El espacio Bloguerías iniciará hoy dedicado al aniversario 50 de la fundación de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Holguín como parte del programa de las Romerías de Mayo.

Un panel sobre experiencias y reinvenciones ante cada reto será la actividad fundamental del encuentro, con sede en la Biblioteca Provincial Alex Urquiola y la participación de Ezequiel Hernández Gómez, Alfredo Carralero Hernández, Claudia Laura Rodríguez Zaldívar y Guilian Cruz López, fundadores y periodistas de este medio de comunicación.

La cita será propicia para intercambiar sobre el quehacer del colectivo y sus aportes a la difusión de los resultados económicos, científicos y sociales del territorio en medio siglo de trabajo arduo e ininterrumpido.

Como parte de la jornada de las Romerías de Mayo se efectuará la Fiesta de los Abrazos, en esta ocasión contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, la cual convoca a todos los delegados y participantes en el Festival Mundial de Juventudes Artísticas.

Dentro de las actividades más destacadas del día de hoy estarán la proyección del filme Nora, la exposición colectiva de maestros holguineros Campos Cruzados en la Sala Electa Arenal del Centro Provincial de Artes Plásticas y la inauguración del espacio Danza en Paisajes Públicos con la presentación de estudiantes de la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García.

En paralelo se desarrollarán acciones dirigidas a la salvaguarda de la cultura y la identidad local en espacios como el Parque Calixto García, el Museo de Historia La Periquera, el Cine Martí y el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, escenarios tradicionales del evento.

Especial repercusión tuvo la conferencia de apertura del Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra por la periodista Katiuska Blanco, quien compartió la vigencia del ideario de Fidel Castro y su formación como líder revolucionario a partir de valores humanos, éticos y políticos.

Las Romerías de Mayo, evento devenido Festival Mundial de las Juventudes Artísticas, celebran del 2 al 8 de mayo su edición 33, dedicada al pensamiento cultural de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana.