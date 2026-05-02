Cuba será hoy epicentro de la solidaridad y resistencia sindical

La Habana, 2 may (ACN) En el contexto de las actividades en saludo al Día Internacional de los Trabajadores se efectuará hoy, en esta capital, el habitual encuentro de solidaridad con Cuba y el Simposio Internacional de Trabajo Sindical, en los cuales se alzará la voz del mundo en favor de la soberanía de los pueblos y la dignidad plena del ser humano.

Ambos eventos, que se desarrollarán en el Palacio de Convenciones, tendrán como punto de conexión, la condena a las políticas hegemónicas que se evidencian en el mundo y el fortalecimiento de la unidad entre los pueblos, en un momento donde la lucha de poder atenta cada vez más contra el Derecho Internacional.

Como es tradición, durante el encuentro solidario, representantes de diferentes naciones ratificarán su respaldo a la mayor de las Antillas en su lucha contra las medidas injerencistas del gobierno de Estados Unidos, que por más de 60 años ha intentado asfixiar a la población cubana.

En cuanto al simposio, este espacio se presenta como una oportunidad para que los movimientos obreros de distintas latitudes unan esfuerzos para seguir impulsando al proletariado a nivel mundial y profundizar en su papel como fuerza social para enfrentar los males de la contemporaneidad.

Un día después de que el país viviera una celebración histórica por el Día Internacional de los Trabajadores, donde se ratificó el respaldo a la Revolución, Cuba volverá a ser noticia, cuando desde La Habana se escuche el reclamo por la paz, la justicia y la amistad entre los pueblos.