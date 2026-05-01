Cuba amaneció antes que el sol (+Fotos)

La Habana, 1 may (ACN) En la esquina de 23 y J en el Vedado capitalino una pareja se abrazaba y hacía una selfie a las cinco de la madrugada, sonreían y guardaban constancia, antes del amanecer, de su participación en las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores.

Dos jóvenes sencillos, con una mochila y un pomo de agua visible, para emprender la marcha por la calle 23 hasta Malecón y unirse a la concentración popular en la Tribuna Antimperialista, junto a los miles de compatriotas que madrugaron.

Unos tambores sonaban y quienes iban llegando movían los pies al ritmo inconfundible de la rumba que contagia, dos extranjeras rubias abrían los ojos y gesticulaban, porque se convirtieron en protagonistas de un día histórico en Cuba, la gente en la calle amaneció antes que el sol, porque convoca el primer día de mayo, con motivos suficientes.

Es la Cuba asfixiada por órdenes ejecutivas, medidas coercitivas unilaterales impuestas por el poderoso país del norte, es la nación que resiste en el Caribe y que no acepta concesiones.

Los cubanos que en la mayor de las Antillas acudieron hoy a las calles, los parques, las plazas, las tribunas son los mismos que sufren los apagones, las carencias; pero visten de rojo, de blanco, de azul porque convocó la Patria, porque quieren la paz, porque dicen no a la guerra que destruye las almas de los seres humanos.

La paz es sagrada y lo sabe la abuela que echó en el bolso un pan con lo que encontró para que el nieto meriende durante el desfile, lo saben los trabajadores de la salud que sufren la falta de medicamentos imprescindibles, y los del turismo, sector víctima de una desmedida campaña para ahogar aún más la economía.

El primero de mayo también es sagrado porque es historia y tradición y la defensa de la soberanía, de la bandera tricolor, el clamor de todo un pueblo en contra de la guerra, y su decisión de defender con uñas y dientes la tierra que los vio nacer y el sueño irrenunciable de vivir sin tener miedo.

Ya es histórico este día, por derecho propio los cubanos amanecieron antes que el sol, tomaron las calles, tocaron rumba, se vistieron de alegría y enviaron claros mensajes para quienes dudan todavía, mientras una pareja se hacía una selfie y dos extranjeras rubias no salían de su asombro por ver a tanta gente amaneciendo.