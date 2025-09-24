Continúa Díaz-Canel recorrido de trabajo en Artemisa

La Habana, 24 sep (ACN) Hasta la Granja Urbana de Alquízar, en la provincia de Artemisa, se dirigió hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, como parte de sus recorridos de trabajo por los municipios el país.

El periódico local El Artemiseño informó que en su visita a los cultivos de plátano de la Finca Cras, aledaña a la Empresa Agropecuaria, el Presidente constató que la siembra, azotada por el huracán Rafael en noviembre de 2024, muestra un excelente estado y da frutos con prometedores rendimientos.

Alabó el trabajo que realizan los productores alquizareños y convidó a las autoridades de la agricultura a hacer análisis con quienes no han logrado tales resultados.

El productor William González Hidalgo explicó al Presidente que tras el paso de Rafael la decisión fue no demoler el plátano afectado.

Le dimos atención y hoy ya está en producción, con un rendimiento previsto muy superior a las 50 toneladas por hectárea, comentó.

Gladys Martinez Verdecia, primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Artemisa, aseguró que en la actualidad la provincia tiene más hectáreas sembradas con respecto a estas anteriores, lo cual debe traducirse en más comida y menores precios de venta a la población.

Díaz-Canel alentó a los trabajadores a multiplicar experiencias parecidas, y a aprovechar más los suelos con el policultivo; esta es una muestra de que, aun en el complejo escenario que vivimos, se puede producir y obtener rendimientos elevados, dijo.

Junto a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, el mandatario visitó además este miércoles la finca Consuelo en Alquízar, del productor Wilfredo Valle Rodríguez, dedicada al cultivo de boniato variedad 354 y de plátano Fiat 04.