Catamarán V2V Empress operará hacia Isla de la Juventud

ACN | Foto: Tomada del perfil de Facebook de Eduardo Rodríguez Dávila, Ministro del Transporte

La Habana, 29 sep (ACN) El catamarán V2V Empress zarpa este lunes desde el puerto de Batabanó, en Mayabeque, hacia Nueva Gerona, Isla de la Juventud, con salida a las 8:00 a.m., tras concluir satisfactoriamente las pruebas técnicas y de seguridad, informó el viceministro de Transporte Luis Ladrón de Guevara en un post en Facebook, compartido por el Ministro de Trasporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

La embarcación, de bandera cubana, operará con una frecuencia de cinco viajes semanales en la ruta regular y dos hacia Cayo Largo del Sur, precisó el directivo.

El proceso de embarque comenzará a las 7:00 a.m. en la Terminal de 26, en La Habana, con control estricto del equipaje permitido, de hasta 20 kilogramos por pasajero, conforme a la normativa vigente.

Entre los primeros viajeros se trasladarán los equipos de béisbol de la Isla de la Juventud y Camagüey, lo que permitirá asegurar su participación en el calendario competitivo nacional.

En el chequeo técnico realizado se incluyó la inspección subacuática a cargo de buzos certificados de la empresa Antillana de Salvamento, lo que garantizó la puesta en marcha en condiciones óptimas.

El viceministro explicó que el viaje tendrá una duración aproximada de tres horas y treinta minutos, a una velocidad de 28 nudos, lo que representa una reducción significativa en el tiempo de traslado respecto a embarcaciones anteriores.

La tripulación cubana inició un programa de capacitación técnica y de seguridad que se extenderá durante varias semanas, con el propósito de cumplir los protocolos internacionales de navegación.

El transporte terrestre para el traslado de pasajeros hacia la embarcación fue coordinado con las autoridades locales, lo que asegurará la organización de la operación en su primera jornada.

De acuerdo con el cronograma, el ferry Perseverancia mantendrá salidas hasta el 3 de octubre, fecha en que cesará operaciones para someterse a mantenimiento programado, quedando el V2V Empress como principal enlace marítimo con la Isla de la Juventud.

Ladrón de Guevara acotó que la puesta en explotación del catamarán constituye un paso importante para mejorar la conectividad marítima y garantizar mayor estabilidad en el servicio de transportación de pasajeros y carga ligera.