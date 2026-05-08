Canciller cubano denuncia cinismo de Marco Rubio

La Habana, 8 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, calificó hoy de fábula la supuesta oferta del gobierno de Estados Unidos de una ayuda humanitaria de 100 millones de dólares al pueblo cubano, y denunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, recurre a la mentira para justificar el criminal atropello contra su país.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Canciller cubano señaló: “Consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, el Secretario de Estado de #EEUU fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de #Cuba y a los propios estadounidenses. ¿Dónde están, a qué los dedicaría?”.

Consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, el Secretario de Estado de #EEUU fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de #Cuba y a… pic.twitter.com/TBBCJaFHag — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 8, 2026

Rodríguez Parrilla recordó que lo que sí es información pública son las cifras millonarias del daño causado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba; conoce él también el daño humano despiadado de esa guerra, las limitaciones en ingresos, tecnología, alimentos, combustible y medicinas que provoca, añadió.

Hace falta gran cinismo para pronunciar, sin vergüenza, una declaración de supuesta ayuda de modo tan mendaz. ¿Habrá sido sincero en la Santa Sede?, cuestionó el titular cubano de Relaciones Exteriores en alusión al reciente encuentro de Rubio con el papa León XIV en el Vaticano.

Las declaraciones del canciller cubano responden a las afirmaciones realizadas por Marco Rubio este jueves en una conferencia de prensa en Italia, luego de su reunión con el Sumo Pontífice de la Iglesia católica, donde el secretario de Estado estadounidense aseguró que Washington ha ofrecido al gobierno cubano 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero que La Habana se ha negado a aceptarla.

Mientras Rubio habla de ayuda humanitaria, la administración de Donald Trump ha intensificado las sanciones contra Cuba; el pasado 1 de mayo, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que recrudece el bloqueo a niveles extremos, y el 7 de mayo el Departamento del Tesoro añadió a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel S. A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados.

La Cancillería cubana rechazó en un comunicado esta escalada, advirtiendo que se está ante un acto de agresión económica despiadada que multiplica los efectos extraterritoriales del bloqueo, y advirtió que Washington intenta construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar.