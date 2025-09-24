Asegura Brasil apoyo a Cuba en el impulso a su desarrollo (+ Fotos)

La Habana, 24 sep (ACN) Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, transmitió hoy el apoyo del Gobierno brasileño para acompañar a Cuba en el impulso a su desarrollo, a partir de conocer las oportunidades y áreas prioritarias en la esfera agroalimentaria.

Ese es el camino para ser parte de las soluciones ante tantos desafíos, afirmó Dias al intervenir en una mesa de trabajo en la jornada final del primer encuentro de alto nivel Cuba-Brasil sobre políticas públicas para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, con sede en el emblemático Hotel Nacional de Cuba

Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro cubano, y el teólogo brasileño Frei Betto, asesor para la implementación del Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, estuvieron al frente del intercambio, dedicado al fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, con énfasis en la agricultura familiar y el consumo sostenible.

Durante el panel De la finca a la mesa, la secretaria de Abastecimiento, Cooperativismo y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura familiar, Ana Terra Reis, describió el funcionamiento del programa de distribución y las modalidades de mercado agrario.

Mencionó iniciativas como Alimentos en el plato que ponderan los productos saludables, desde la agricultura familiar, y redes de comercio minorista, reafirmando el cooperativismo y la economía solidaria.

Otro ponente, Savio Costa, del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, se refirió a las políticas públicas y el reflejo de la evolución en ese sector, con severos impactos por los efectos del cambio climático.

José Amauri Buso, investigador de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria, abundó en el alcance de esa entidad y las posibilidades de integrarse a las acciones de cooperación, tras afirmar que Cuba representa una serie de sueños para todos los que trabajan en el sur del continente.

Se sumaron a las presentaciones, Arnoldo Campos, director de Operaciones y suministros de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil; la presidenta del Fondo nacional de desarrollo de la educación, Fernanda Macedo, y Joao Marcelo Intini, oficial de Políticas y Sistemas alimentarios de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

El Primer Encuentro de Alto Nivel “Políticas públicas para la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional” fue inaugurado este martes, con la presencia de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y de Manuel Marrero, Primer Ministro.

Este será un espacio fundamental para el diálogo político, el intercambio de experiencias entre Cuba y Brasil, y la construcción de sinergias que fortalezcan la alianza entre nuestros países, en el marco de la cooperación Sur–Sur, aseguró Marrero en la apertura del evento.