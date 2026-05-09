Analizó Consejo de Ministros ejecución del Presupuesto del Estado

La Habana, 9 may (ACN) Vladimir Regueiro Ale, titular de Finanzas y Precios, presentó en el Consejo de Ministros el Informe de Ejecución del Presupuesto del Estado al cierre de marzo de 2026, que indica un déficit superior al planificado.

El máximo órgano de Gobierno aprobó el documento en su sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Según informa hoy la Presidencia, Regueiro Ale explicó que el déficit en el resultado presupuestario se debe, fundamentalmente, al incumplimiento en los ingresos netos. No obstante, dijo, en los Órganos Locales del Poder Popular se alcanzó en el primer trimestre del año un superávit superior a los cuatro mil millones de pesos. Seis provincias fueron superavitarias: Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara, así como 60 municipios de todo el país.

Sobre los ingresos brutos planificados entre enero y marzo, el ministro señaló que cerraron al 89 por ciento (%). Precisó que el incumplimiento se concentra en los aportes al Presupuesto Central; no así en los presupuestos locales y de la seguridad social, que se sobrecumplieron al 6 % y al 10 %, respectivamente.

Regueiro Ale subrayó que la caída en los aportes al Presupuesto Central es consecuencia de las limitaciones impuestas al país, agudizadas por el bloqueo energético, que han restringido los aportes, como el impuesto especial a los combustibles y sobre las utilidades de las entidades económicas; los ingresos no tributarios, concentrados en los incumplimientos de los dividendos; y la mengua en el impuesto especial a los cigarrillos, aunque la industria confirma la recuperación de esas ventas en lo que resta de año.

El titular de Finanzas y Precios se refirió también a la importancia de la recaudación de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, con énfasis en aquellos recursos que constituyan fuentes para respaldar gastos del municipio.

En estas condiciones de tensión financiera, dijo, en los territorios estos fondos deben usarse con la agilidad que se requiere; por eso ratificamos la alerta de emplear estos recursos en actividades productivas que nos puedan dar, con recursos endógenos, mayores servicios, otro nivel de productos, y movilicen la circulación mercantil minorista y, en consecuencia, nos puedan dar aportes al Presupuesto.

Sobre la actual Campaña de Declaración y Pago de Impuestos y Utilidades, informó que a esta altura del año se encuentra al 99,6 %, mientras que en 2025 cerró al 99,8 %. Con respecto a los gastos, explicó que están al 97 % del plan.

Al comentar el comportamiento desfavorable del Presupuesto del Estado en el primer trimestre del año a partir del incremento del déficit en una cuenta que ya es deficitaria, el miembro del Buró Político y Jefe del Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, alertó sobre el rompimiento de la tendencia a la contención que este iba mostrando en los últimos períodos.

A fin de revertir este comportamiento, Marrero Cruz orientó concentrar las acciones en el control del Presupuesto, el incremento de los ingresos y la reducción de gastos. Tenemos, insistió, que seguir buscando salidas para incrementar los ingresos, reducir el déficit fiscal; y hacer todo lo posible en busca de soluciones alternativas.