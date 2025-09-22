Actualizan sobre lesionados en accidente masivo en Ranchuelo

La Habana, 22 sep (ACN) Tras el accidente masivo ocurrido en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara, los 40 adultos y nueve menores heridos reciben atención hospitalaria en la provincia.

De acuerdo con autoridades de Salud, se encuentran en estado crítico dos adultos, a quienes en este momento se les interviene quirúrgicamente por fractura abierta de tórax y fractura deprimida cráneo, respectivamente.

Además, se reportan de graves otras dos personas (un adulto y un menor), que se encuentran igualmente en el salón de operaciones, el primero con luxofractura de pelvis y cadera y fractura abierta de tibia, y el segundo con trauma de cráneo.

El informe indica que el resto de los afectados presentan contusiones y lesiones menores.

Los heridos adultos reciben atención médica en el hospital Arnaldo Milian Castro, mientras que los menores se encuentran en el hospital pediátrico José Luis Miranda.

Según el Teniente Coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, el accidente ocurrió en la carretera a Esperanza, a dos kilómetros del consejo popular La esperanza del municipio Ranchuelo, e implicó a un vehículo Yutong (chapa 121284), y una guagua Diana (027011), además de un carretón de caballo.

El ómnibus Yutong iba a recoger el turno de trabajadores de Farmacuba en Esperanza, cuando se impactó contra un ómnibus Diana de la Base de Ranchuelo, que realizaba un viaje desde San Juan hacia Santa Clara.