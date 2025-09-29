Actualiza Aguas de La Habana estado de la conductora Cuenca Sur

José Manuel Lapeira Casas | Foto tomada del perfil en Facebook de Aguas de La Habana

La Habana, 29 sep (ACN) La Empresa Aguas de La Habana actualiza a sus usuarios que, de acuerdo a lo informado, este domingo finalizó la fase final de sustitución de 250 metros de conductora de 78 pulgadas de la fuente de abasto Cuenca Sur.

No obstante, al reponer el servicio, una sección de la misma conductora, aguas arriba, que también presentaba un importante debilitamiento, colapsó.

Señala el comunicado que ante esta situación, aunque era previsible, no era posible realizar una inspección exhaustiva en el campo de pozos pues habría sido necesario interrumpir el servicio de todo el sistema, lo que habría sumado aún más afectación a los municipios que ya estaban experimentando dificultades en el suministro, y se optó por avanzar con las reparaciones para minimizar las molestias iniciales.

Si bien el colapso inesperado representó un nuevo desafío, ello permitió identificar otro punto crítico y actuar de inmediato para su resolución.

En momentos de la noche y la madrugada, fuerzas combinadas de entidades constructoras del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Aguas de La Habana, Cubana de Acero y EMCOR - Cupet trabajan sin descanso en el lugar para realizar la sustitución de este segundo tramo de la conductora.

Para la sustitución de la conductora, se esta aprovechando además esta contingencia para llevar a cabo otra acción clave: la interconexión entre los pozos 1 y 2.

Dicha interconexión permitirá mejorar el servicio a los municipios del sistema central que comprende a clientes residentes en los municipios Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y parte de Boyeros.

La entidad reitera el compromiso de mantener informada a la población sobre el progreso de los trabajos y aseguran destinar todo el empeño para finalizar las reparaciones lo antes posible y restablecer el servicio.

Aguas de La Habana agradece la comprensión y apoyo de la población y continuará informando por sus canales oficiales todo lo referente del avance de los trabajos.