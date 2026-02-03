Abre Cuba actividad judicial en el año

La Habana, 3 feb (ACN) En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, se realizó hoy el acto de apertura del Año Judicial 2026 y la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Oscar Manuel Silvera Martínez.

Lea también:

Asiste Díaz-Canel a apertura del año judicial

Acogerá La Habana desde hoy Congreso Internacional Juriscuba

Como parte de la ceremonia, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tomó el juramento al presidente del TSP referente a hacer cumplir desde su responsabilidad la Constitución y demás leyes del país y sobre la integridad ética y profesional a la hora de ocupar el cargo.

Posterior a la rúbrica del acta, constancia de dicho compromiso, los magistrados eméritos del órgano María Caridad Bertot Yero y Plácido Batista Veranes, procedieron a investir a Silvera Martínez con la correspondiente toga; atributo que identifica la impartición de la justicia judicial en la mayor de las Antillas.

En las palabras de apertura del Año Judicial, Silvera Martínez reflexionó sobre la actividad realizada por el sector en 2025 donde fueron concluidos 94 mil 936 asuntos, correspondientes al 88,9 por ciento (%) de lo que se debía resolver, resultado en este indicador similar al año anterior y quedaron en proceso de tramitación 11 mil 808.

De igual manera, señaló que en el año fueron celebrados 46 mil 270 actos judiciales en la fecha dispuesta, que representa el 89,2% de los señalados, y no pudieron efectuarse en la primera convocatoria tres mil 525, por diversas causas, lo cual demuestra puntos a seguir perfeccionando en el fortalecimiento de la actividad.

Reafirmó asimismo el interés del Sistema de Tribunales de apostar por la digitalización de los servicios, ejemplificando como aspecto novedoso la implementación del Expediente Judicial Electrónico, como elemento que contribuye a facilitar la gestión digital de la tramitación de los procesos y contribuye a la mayor celeridad en la impartición de justicia, aunque reconoció que aún no avanza en todos los lugares con la prontitud deseada.

En el complejo escenario actual, recalcó que los integrantes de los órganos judiciales mantienen su apoyo a la Revolución, y su defenderemos con la misma valentía que la hizo posible la generación histórica y que hoy conduce la máxima dirección del país.

La Revolución tendrá siempre garantías de una impartición de justicia a la altura de la dignidad y el coraje del pueblo, y de los héroes y mártires de Patria, como los caídos en combate en la hermana República Bolivariana de Venezuela, concluyó.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, inciso f) de la Constitución de la República, y 79 apartado 1, de la Ley No. 140, "De los tribunales de justicia", el Presidente del Tribunal Supremo Popular es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del Presidente de la República, quien, en cumplimiento de ese mandato, propuso al compañero Oscar Manuel Silvera Martínez para ocupar esta responsabilidad, y así fue aprobado por el órgano supremo del poder del Estado en su pasado Período Ordinario de Sesiones.

Por decisión de la dirección del país, luego de una trayectoria ascendente dentro del Sistema de Tribunales, Oscar Manuel Silvera Martínez pasó a cumplir funciones como ministro de Justicia, organismo donde desarrolló una amplia e intensa labor al frente del Grupo Ejecutivo de Capacidad Legislativa, encargado de la presentación de las normas jurídicas derivadas de la Constitución de la República, de 2019.

Desde este puesto contribuyó a fortalecer los mecanismos y sistemas de trabajo de esa institución del Estado, alcanzando positivos resultados en procesos trascendentales de perfeccionamiento de la labor del ministerio que tuvieron base en su profesionalidad, capacidad de dirección y cualidades personales.