Asiste Díaz-Canel a apertura del año judicial

La Habana, 3 feb (ACN) Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en el Memorial José Martí, de esta capital, la ceremonia de apertura del año judicial 2026 y toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) Oscar Manuel Silvera Martínez.

Lea también: Acogerá La Habana desde hoy Congreso Internacional Juriscuba

El acto abrirá las actividad del organismo para el presente período en el mandato de regular y hacer efectiva la justicia judicial, de acorde con lo dispuesto en la Constitución de la República y demás leyes aprobadas en el país.

La apertura del año judicial se mantuvo vigente en Cuba hasta principios de la década de los 70 del siglo pasado y resurgió en 2019 en función de instituir un momento de visualización social y de transparencia en la labor judicial.

Acompañan la ceremonia miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y otros invitados especialmente para la ocasión entre dirigentes de la organización política, del Estado y del Gobierno y demás organismos del sector jurídico.