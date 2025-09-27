Trabajadores de ETECSA en Camagüey expresan apoyo a Venezuela (+Fotos)

Camagüey, 27 sep (ACN) Trabajadores de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Camagüey respaldaron este viernes con sus firmas la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano "Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela".

Luel García Lorenzo, director de la citada entidad, señaló que América Latina debe mantenerse como una zona de paz, por lo que rechazó la agresión de la actual administración norteamericana y patentizó que los lazos de hermandad y solidaridad continuarán uniendo a ambos pueblos.

Por su parte Yelena Pérez Portelles, especialista en Gestión de la Calidad, denunció en nombre de los jóvenes de ese colectivo, la hostilidad del gobierno norteamericano contra Venezuela, a partir del despliegue de sus fuerzas militares en el mar Caribe.

Esa situación, agregó, Ireivys Montell Ramos, especialista B en Gestión Documental, representa una amenaza para latinoamérica, al tiempo que recalcó que cada país debe resolver sus problemas sin injerencia extranjera.

En Camagüey más de 460 mil agramontinos mostrarán con sus firmas el respaldo al pueblo bolivariano, a través de un proceso simbólico que hasta el próximo día 30 de septiembre tendrá lugar en colectivos estudiantiles, laborales y comunidades.