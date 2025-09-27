Dirigentes santiagueras destacan valía de los CDR

Santiago de Cuba, 27 sep (ACN) María Isabel Rodríguez León ha dedicado parte de su existencia a la comunidad y desde la dirección de su Comité de Defensa de la Revolución (CDR), el número 8 de la circunscripción 69, de la demarcación sanluisera de Dos Caminos, aporta en cuanta tarea sea necesaria.

Esta maestra del Seminternado René Ramos Latour fue reconocida por la dirección de la organización en el municipio por su consagración y aportes a los CDR en el marco de su aniversario 65.

Siempre he sentido un cariño especial por los CDR, y por eso participo y lidero las actividades de la organización, limpieza e higienización, aportes a la producción de alimentos, apoyo al desarrollo de procesos eleccionarios, trabajos voluntarios y otras, explicó orgullosa de su trayectoria a la Agencia Cubana de Noticias.

Para Rodríguez León es importante el papel que desempeñamos desde el barrio en la actualización del modelo socialista de gestión económica, hoy el altruismo y otros valores morales, constituyen el denominador común para ella y para quienes la significación de pertenecer a la mayor organización de masas del país, creada por Fidel Castro, va mucho más allá.

Agradeció el reconocimiento como constancia de la estabilidad, entrega y dedicación a las tareas cederistas.

Adaris Vázquez Méndez es otra maestra y dirigente de base de los CDR que compartió con Rodríguez León el orgullo de un merecido homenaje, casi a las puertas del cumpleaños de la organización, y ya no recuerda hace cuántos años lidera el CDR #8 de la circunscripción 75, ubicada en la demarcación de Estrella Roja.

En mi comunidad hacemos muchas tareas, recogida de materias primas, labores de higienización, atención a casos en situación de vulnerabilidad, entre otras, comentó.

Precisó además que hoy con la motivación del 65 aniversario trabajan para fortalecer los ejecutivos en la Zona, y también en el rescate del objetivo fundacional de la organización: la vigilancia revolucionaria, ante el visible incremento de las manifestaciones de delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales en nuestras cuadras y las constantes agresiones que se promueven desde las plataformas digitales.

Con la llegada de este 28 de septiembre, aspiramos a ganar estabilidad en el funcionamiento de las diferentes esferas, intensificar el trabajo para continuar insertándose en las transformaciones que se acometen en el país, fomentar valores en las generaciones más jóvenes y elevar la combatividad revolucionaria desde el barrio, expresaron ambas dirigentes cederistas.

Los CDR tienen que ver con el concepto de una gran familia, como eje de solidaridad, cooperación y ayuda mutua entre todos los sanluiseros, resultan baluartes en la defensa de las conquistas del pueblo.