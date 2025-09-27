Reconocen en Camagüey a entidades protectoras de la Capa de Ozono (+Fotos)

Camagüey, 27 sep (ACN) En el contexto de la celebración por el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, varias entidades camagüeyanas recibieron, este viernes, el reconocimiento Libres de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.

Destacan entre los colectivos galardonados, el Complejo de Hoteles San Juan de Dios, El Colonial y Santa María, así como Resonace Blu Santa Lucía, la Empresa de Transportación de Combustible Transcupet Camagüey y la Unidad Empresarial de Base Raúl Cepero Bonilla.

Ese estímulo, explicó Yelena Estévez Armas, jefa del Departamento de la Política Ambiental de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), reafirma el vínculo entre las entidades y el CITMA, en el empeño común de proteger el escudo del planeta.

Para la implementación de este programa nacional, precisó que la provincia dispone desde el 2015 de un aula laboratorio en el Instituto Politécnico Industrial Manuel Cañete Ramos donde estudiantes y técnicos reciben cursos de capacitación sobre climatización y refrigeración.

Durante el acto, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) mereció también un agasajo por la declaración voluntaria Libre de Hidroclorofluorocarbono, el cual compromete a ese colectivo a sustituir hasta el 2030 los equipos de clima que producen gases contaminantes por otros refrigerantes más amigables con el medio ambiente, apuntó Mifistoles Zamora Márquez, especialista de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en ETECSA.

De igual manera, personalidades, periodistas, medios de comunicación y varias instituciones de la provincia recibieron el sello conmemorativo 30 Aniversario por su quehacer a favor de la preservación de la Capa de Ozono.