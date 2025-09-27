Se reanuda la batalla beisbolera en ocho parques cubanos

La Habana, 27 sep (ACN) La 64 Serie Nacional de Béisbol retoma hoy su calendario competitivo con ocho atractivos duelos que animan la lucha por la cima del campeonato cubano.

Las Avispas de Santiago de Cuba (15-3) defienden su puesto de honor frente a Villa Clara en el estadio Guillermón Moncada, con el duelo monticular entre Osvaldo Acuña por los locales y Omar David Pérez por los azucareros.

Al acecho, los Cocodrilos de Matanzas (14-4), a solo un juego de distancia, reciben en el Victoria de Girón a Pinar del Río con Yamichel Pérez y Leodan Reyes como abridores.

Detrás de este feroz binomio, los Industriales (12-5) llegan motivados tras su triunfo de ayer 10-5 sobre Granma, que les permitió escalar a la tercera plaza. Hoy, los capitalinos buscan el cuarto éxito consecutivo ante los Alazanes en el Mártires de Barbados, en el enfrentamiento entre Diosbel Nápoles y Joel Mojena.

Por su parte, los Cachorros de Holguín (12-6) siguen sorprendiendo a sus seguidores y mandan 2-1 frente a Cienfuegos en el Calixto García, donde chocarán Luis Santos Cáser y Alex Daniel Pérez.

En el 26 de Julio, los Cazadores de Artemisa (10-5) procuran sellar su serie contra Guantánamo, con Yunieski García enfrentando a Fernando Sánchez, y los Leñadores de Las Tunas (11-6), que ayer dividieron honores con los Tigres de Ciego de Ávila, reciben nuevamente a los felinos en el Julio Antonio Mella. Alejandro Meneses y Leonardo Reyes serán protagonistas desde el box.

Completan el programa Sancti Spíritus-La Isla en el José Antonio Huelga con los abridores José Isaías Grandales y Yordanis García y Camagüey-Mayabeque en el Cándido González, con duelo pactado entre Dariel Góngora y Luis Miguel Vázquez.