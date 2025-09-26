Saluda Díaz-Canel elección de nuevo presidente de Malaui

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 26 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó hoy a Peter Mutharika, quien resultó ganador en las recientes elecciones presidenciales de Malaui.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba deseó éxitos al mandatario malauí, quien ya había ocupado el cargo entre 2014 y 2020.

Reafirmamos la determinación de Cuba de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos, escribió el jefe de Estado en su cuenta en la red social X.

Mutharika, de 85 años de edad, resultó electo como presidente de esa nación de África Oriental en los comicios del pasado 16 de septiembre, alzándose sobre al actual jefe de Estado, Lazarus Chakwera.