Autoridades de La Habana adoptan medidas ante sequía

La Habana, 26 sep (ACN) Las autoridades capitalinas han adoptado un conjunto de medidas para mitigar el impacto de la escasez hídrica, que afecta tanto el suministro doméstico como la agricultura urbana, pilares fundamentales para la vida cotidiana y la alimentación de la ciudad, informó hoy el Portal del Ciudadano de La Habana.

Esas medidas, según el reporte, buscan preservar el bienestar de la población habanera, mantener la estabilidad del suministro y enfrentar con éxito el desafío que representa la sequía en el contexto actual, reafirmando el compromiso de las autoridades y la comunidad en la gestión responsable de los recursos naturales.

Ante la agudización de la sequía en Cuba, con impacto significativo en el centro y oriente del país, en la capital se ha implementado una regulación estricta del consumo de agua, para garantizar el uso racional y eficiente del recurso; paralelamente, se desarrollan campañas educativas dirigidas a sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrarla y evitar el desperdicio.

La reparación urgente de las redes hidráulicas constituye una acción prioritaria para reducir las pérdidas que agravan la crisis, con el objetivo de mejorar la infraestructura y asegurar que el agua disponible llegue efectivamente a los hogares y comunidades.

El texto, que cita a la Defensa Civil de La Habana, puntualizó que se ha reforzado la vigilancia hidrometeorológica para anticipar posibles cambios en las condiciones climáticas y actuar con rapidez.

También se promueven acciones de conservación y almacenamiento de agua en comunidades y centros estatales, lo que contribuye a garantizar la continuidad del servicio en momentos críticos.