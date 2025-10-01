Saluda Cuba 76 años de la fundación de la República Popular China

La Habana, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, saludó hoy el aniversario 76 de la fundación de la República Popular China.
En un mensaje en X, el mandatario cubano envío "cálidas felicitaciones" a su homólogo, Xi Jinping, al Partido, al Gobierno en ocasión de su Día Nacional.
Díaz-Canel agradeció además la permanente solidaridad del gigante asiático con Cuba, "basada en la hermandad entre ambos países".
Esta semana el presidente cubano participó en el acto por el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, y destacó que desde el 28 de septiembre de 1960 ambas naciones han enfrentado en conjunto y con firmeza innumerables adversidades y han sentido cada logro en la construcción socialista como estímulo recíproco.
La proclamación de la República Popular China se realizó el 1 de octubre de 1949, en la Plaza de Tiananmén de Beijing, por Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China.