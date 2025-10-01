Saluda Cuba 76 años de la fundación de la República Popular China

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, saludó hoy el aniversario 76 de la fundación de la República Popular China.

En un mensaje en X, el mandatario cubano envío "cálidas felicitaciones" a su homólogo, Xi Jinping, al Partido, al Gobierno en ocasión de su Día Nacional.

Díaz-Canel agradeció además la permanente solidaridad del gigante asiático con Cuba, "basada en la hermandad entre ambos países".

Enviamos cálidas felicitaciones al Presidente Xi Jinping, al Partido, al Gobierno y al Pueblo chinos, en ocasión del 76 aniversario de la fundación de la República Popular #China.



Agradecemos su permanente solidaridad con #Cuba, basada en la hermandad entre ambos países. pic.twitter.com/BRwNuifU0s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 1, 2025

Esta semana el presidente cubano participó en el acto por el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, y destacó que desde el 28 de septiembre de 1960 ambas naciones han enfrentado en conjunto y con firmeza innumerables adversidades y han sentido cada logro en la construcción socialista como estímulo recíproco.

La proclamación de la República Popular China se realizó el 1 de octubre de 1949, en la Plaza de Tiananmén de Beijing, por Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China.