Ratifica Artemisa respaldo a Venezuela y a la paz regional

La Habana, 1 oct (ACN) Estudiantes y trabajadores de Artemisa se reunieron en el Mausoleo a los Mártires de Artemisa para expresar respaldo al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y rechazar las amenazas de Estados Unidos contra la nación sudamericana, precisó el periódico El Artemiseño.

El acto, presidido por autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, incluyó la bienvenida a un grupo de alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes recibieron el carné de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Loraine Torres Gafas, en representación de los nuevos integrantes de la organización, afirmó que el inicio de los estudios superiores constituye un compromiso con la defensa de la educación, la cultura y la dignidad.

Jorge García Laurido, presidente de la FEU en la facultad, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la ceremonia fue “una declaración de principios, de apoyo y de compromiso con Cuba y el mundo”.

Durante la jornada, los participantes también condenaron el uso de la fuerza, la coerción económica y la guerra en la Franja de Gaza, en un acto cultural desarrollado en el barrio La Matilde.

El Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, reiteró en septiembre de 2025 su decisión de garantizar la soberanía y la estabilidad nacional. En ese contexto, anunció la firma y consulta de un decreto de conmoción exterior, previsto en la Constitución, como medida preventiva ante lo que calificó de “amenazas peligrosas” provenientes de Estados Unidos.

La concentración en Artemisa ratificó la continuidad de una práctica solidaria, sustentada en la presencia de artemiseños en misiones en Venezuela y en múltiples países latinoamericanos y caribeños.