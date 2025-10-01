Entregan en Mayabeque libros con firmas en respaldo a Venezuela

La Habana, 1 oct (ACN) La Sociedad Cultural José Martí, en San José de las Lajas, capital de Mayabeque, recibió de manos de autoridades y dirigentes municipales libros con miles de firmas en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, gesto que ratifica la solidaridad del pueblo cubano, precisó Diario de Mayabeque.

Edelso Antonio Ramos Linares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), recibió los cuadernos de manos de presidentes e intendentes municipales, en un acto que reafirmó el compromiso de Mayabeque con la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Durante la ceremonia, Maikel Zayas Héctor, secretario del PCC en San José de Las Lajas, destacó los históricos lazos de hermandad entre Cuba y Venezuela y la vigencia de los ideales de integración latinoamericana.

Los participantes condenaron las amenazas de Estados Unidos contra el Gobierno bolivariano y ratificaron la voluntad de mantener a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, reiteró su decisión de garantizar la soberanía y la estabilidad nacional. En ese contexto, anunció la firma y consulta de un decreto de conmoción exterior, contemplado en la Constitución, como medida preventiva ante lo que calificó de “amenazas peligrosas” provenientes de Estados Unidos.

La manifestación en Mayabeque se inscribe en la tradición de solidaridad internacionalista de Cuba y en la defensa de la unidad regional frente a las presiones externas.