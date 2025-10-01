Resaltan solidez de relaciones entre Cuba y Namibia

La Habana, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República; y Selma Ashipala-Musavyi, ministra de Relaciones Internacionales y Comercio de Namibia, coincidieron en la solidez de las relaciones bilaterales, así como en las perspectivas de ampliarlas durante la Comisión Intergubernamental, a celebrarse en esta capital.

Según informa la Presidencia de Cuba, al recibir este martes a la delegación namibia en el Palacio de la Revolución de La Habana, el jefe de Estado destacó la importancia de esta visita para la continuidad de las históricas relaciones.

Recibí a Selma Ashipala-Musavyi, canciller de la hermana #Namibia, con quien sostuve un excelente encuentro.



Envié un cálido abrazo a la Presidenta @SWAPOPRESIDENT. Les agradecí su permanente solidaridad y apoyo al pueblo de #Cuba. Destacamos la histórica amistad que nos une. pic.twitter.com/ji01rb0zGv — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 1, 2025

Sobre el desarrollo de la Comisión Intergubernamental, Díaz-Canel afirmó que la misma va a marcar un hito en el fortalecimiento de los nexos entre ambos países, que tienen un "excelente nivel político, y que también avanzan en el orden económico y comercial, y de cooperación".

Asimismo, el mandatario ratificó que Cuba está dispuesta a seguir ampliando la colaboración, en sectores como salud, educación, construcción y recursos hidráulicos, biotecnología, intercambio cultural, deportivo y educacional.

Ashipala-Musavyi remarcó que para la dirección de su país, la Comisión Intergubernamental representa un mecanismo muy serio.

Reflexionó en que los tiempos son difíciles, pero representan una oportunidad para que los países del Sur se unan, para demostrar al mundo que "tenemos todo lo que necesitamos".

La Comisión Intergubernamental, creada oficialmente en diciembre de 2024, nació mediante el Acuerdo firmado por el entonces Presidente de la República de Namibia, Hage Geingob, en su visita a Cuba.

De acuerdo con el texto de la Presidencia, este fue un paso esencial en el fortalecimiento de las relaciones mutuas, como lo fue, en agosto del 2023, la visita oficial que realizara al país africano el Presidente Díaz-Canel, durante la cual se adoptaron varios acuerdos dirigidos a fortalecer los nexos económicos y comerciales entre ambas naciones.