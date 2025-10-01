Constató Díaz- Canel acciones para lograr soberanía alimentaria (+ Fotos)

Camagüey, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, constató hoy en la Agencia de Producciones Agropecuarias de AZUMAT en el camagüeyano municipio de Florida, los esfuerzos de ese colectivo para lograr la soberanía alimentaria.

Yorisbel Espinosa Álvarez, director de la citada entidad, explicó que desarrollan 10 subprogramas para el abastecimiento de seis comedores y más de 400 trabajadores de ese sector en el territorio, además de cumplir otros compromisos con la provincia de Ciego de Ávila y la Empresa de Logística de La Habana.

Entre los subprogramas, destacó la producción de alimento animal, porcina, ovino-caprino, cunícola, peces de agua dulce, ganado vacuno, cultivos varios, acuícola, cañera y la sanidad animal.

Por dos años consecutivos ese colectivo, dijo, ha obtenido la condición de Vanguardia Nacional, reconocimiento que esperan ratificar en este 2025, a partir de los resultados económicos que exhibe esa Agencia, entre los que destacó el pago promedio de más de 10 mil 300 pesos por trabajador.