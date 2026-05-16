Extiende Guantánamo producción de soya para la alimentación animal

Guantánamo, 16 may (ACN) La producción de soya destinada al sustento de la alimentación animal se consolida en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Mariana Grajales Coello, en la comunidad de Montesano, de esta ciudad.

Antonio Barsaga Lobaina, presidente de la CCS, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la siembra de soya se inició a principios del 2025, de forma experimental, y se obtuvieron bajos niveles del cultivo, destinados a la obtención de semillas para incrementar la siembra.

Puntualizó que la cooperativa cuenta con 524 hectáreas (ha), de ellas 24 ha destinadas a la producción de soya, 12 ha de productores e igual número perteneciente a la finca de uso colectivo, con un estimado de 0,8 toneladas (t) por ha.

Al cultivo se le aplica la siembra por rotación y el intercalamiento de cultivos, que permite un mejor aprovechamiento de la tierra, mencionó.

El grano es un cultivo rústico, resistente a plagas y enfermedades, señaló Barsaga Lobaina, que necesita buena preparación de suelo, con un período de riego fundamentalmente en la etapa de siembra.

Ante la escasez de paquete tecnológico, aplicamos materia orgánica como alternativa, explicó, y para combatir las plagas se utiliza la planta de cardosanto, el árbol del Nim y el humus de lombriz para enriquecer los suelos.

Específicó que para la siembra de la soya se utiliza la variedad C8 que se siembra el año entero y al ser un cultivo de ciclo corto, en tres meses se obtiene la cosecha.

La oleaginosa que se cultiva en el emporio se encuentra en diferentes etapas de siembra y la que está a punto de cosecha, dentro de unos 15 días, será destinada fundamentalmente a la alimentación porcina y la obtención de semillas que permitan la plantación, agregó.

Fundado en el 2005, el Polo Productivo cuenta con 88 productores tenentes de tierras donde se plantan además cultivos varios y se trabaja la ganadería, principalmente la vacuna y ovino, dijo.

Con respecto a los cultivos varios, precisó que se cuenta con 62 ha de boniato, 64 ha de yuca, 28 ha de plátano, así como 19 ha de mango, 42 ha de guayaba y sorgo para la alimentación animal.

De igual modo señaló que la producción de leche y carne se destina a la industria láctea y al cárnico respectivamente y para el autoconsumo de la población en las comunidades de Montesano y Santa Rosa.

Para el trabajo mecanizado se dispone de tres tractores que en estos momentos, debido al déficit de combustible, no están en funcionamiento, por lo cual se utilizan las 34 yuntas de bueyes que disponen para la labranza de la tierra.