Inicia visita parlamentaria de Santo Tomé y Príncipe a Cuba

La Habana, 19 sep (ACN) Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, presidenta del Parlamento de Santo Tomé y Príncipe, inició hoy una visita oficial a Cuba, al frente de una delegación parlamentaria de su país.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), su llegada a la Mayor de las Antillas coincide con el aniversario 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Santo Tomé y Príncipe y fue recibida por Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.

Mari Machado, subraya la fuente, destacó la significación del encuentro como expresión de los históricos lazos de hermandad entre ambos pueblos.

La nota especifica que durante su estancia, la dirigente santotomense sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo cubano, Esteban Lazo Hernández, y otras autoridades del país, además, recorrerá sitios de interés histórico, académico y cultural, como parte de un programa que busca fortalecer los vínculos interparlamentarios y la cooperación bilateral.

Destaca el texto que Celmira Lourenço expresó que su visita constituye un testimonio de la solidaridad de Santo Tomé y Príncipe con Cuba, así como de la voluntad de continuar estrechando los nexos entre los órganos legislativos de ambas naciones.

La delegación visitante incluye a los diputados Sólito da Cunha Lisboa Neto, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, y Osvaldo Antonio Cravid Viegas, entre otros funcionarios. Por la parte cubana, participaron en el recibimiento Yaisel Osvaldo Pieter Terry, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Santo Tomé y Príncipe, y representantes de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.