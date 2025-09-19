Celebra Cuba 20 años del Contingente Internacional Henry Reeve (+ Fotos)

La Habana, 19 sep (ACN) El Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry Reeve celebra hoy su vigésimo aniversario de entrega incondicional a la salud y la vida en los rincones más necesitados del planeta.

El Doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, expresó en la red social X: “El contingente Henry Reeve celebra este viernes un nuevo aniversario: son 20 años de compromiso incondicional con la salud y la vida".

Desde el @MINSAPCuba felicitamos a quienes hacen realidad el sueño de #Fidel y defienden la esencia de la Salud Pública cubana por el mundo. pic.twitter.com/psBUxwVcxf — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) September 19, 2025

Asimismo, extendió desde el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) las felicitaciones a quienes hacen realidad el sueño de Fidel Castro Ruz (1926-2016) y defienden la esencia de la Salud Pública cubana por el mundo.

Datos oficiales del MINSAP confirman que el Contingente Henry Reeve se fundó el 19 de septiembre de 2005 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y es símbolo del internacionalismo médico cubano, brindando asistencia en más de 40 países afectados por desastres naturales, epidemias y crisis sanitarias.

En estos 20 años, reafirma la fuente, sus integrantes han protagonizado algunas de las mayores epopeyas humanitarias en defensa de la vida, como el enfrentamiento al ébola en África Occidental, el auxilio tras terremotos en Pakistán y Haití y el apoyo durante la pandemia de COVID-19 en diversas regiones del mundo.