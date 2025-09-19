Evaluó Díaz-Canel avances en termoeléctrica Ernesto Guevara

La Habana, 19 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, evaluó hoy el avance en los mantenimientos de la Central Termoeléctrica (CTE) Ernesto Guevara de la Serna, ubicada en el municipio de Santa Cruz del Norte, en la occidental provincia de Mayabeque.

Como parte del recorrido que inició esta mañana por termoeléctricas del país para chequear la estrategia de recuperación de capacidades en el Sistema Electroenergético Nacional, Díaz-Canel se interesó por las labores en la unidad dos de la CTE santacruceña, que cumple un mantenimiento capital, y por la preparación de las otras dos, con vistas a mantenimientos parciales.

Según el perfil oficial de Presidencia de Cuba en la red social X, Yasnel Torres, director de la planta, informó al jefe de Estado el proceso de mantenimiento capital que se ejecuta, que comprende la reparación total de la turbina y parcial de la caldera; su sincronización debe ocurrir el 30 de octubre, con lo cual la unidad dos aumentaría su potencia a 85 megawatts (MW), precisó.

🇨🇺| El presidente @DiazCanelB estuvo hoy también en la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, ubicada en el municipio de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, cuya unidad 2 cumple un mantenimiento capital, y las otras dos se preparan para mantenimientos parciales.



🧵 pic.twitter.com/9Ak1jUlVfl — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 19, 2025

Las otras dos unidades de la central, actualmente en operación con 55 y 48 MW, serán sometidas a mantenimientos parciales de forma escalonada, con el objetivo de optimizar su rendimiento mediante trabajos de limpieza técnica.

Díaz-Canel reconoció la precisión de los preparativos y la alta calificación de los especialistas involucrados en los trabajos, al tiempo que indagó por las condiciones laborales del personal.

En ese sentido, se le informó sobre las medidas adoptadas para frenar el éxodo de fuerza laboral, como parte del Plan de recuperación del SEN, y entre ellas destacan el incremento salarial, la entrega de alimentos y productos de aseo, así como la garantía de transportación.

El Presidente cubano conversó con los trabajadores, destacó la respuesta que han dado, los conocimientos que atesoran, y mostró su confianza en que "con el esfuerzo de todos vamos a salir de la situación actual", agregó la Presidencia.

Por la CTE Máximo Gómez, en el Mariel, provincia de Artemisa, comenzó este viernes el recorrido de Díaz-Canel por termoeléctricas del país, lo cual acontece en medio de una compleja situación energética nacional.