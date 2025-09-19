Inicia Díaz-Canel recorridos por termoeléctricas del país

La Habana, 19 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, inició hoy un recorrido por centrales termoeléctricas del país, como parte del seguimiento directo a la estrategia de recuperación de capacidades en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En un hilo de la red social X de la Presidencia de Cuba, se explica que este periplo, iniciado desde horas tempranas por la Central Termoeléctrica Máximo Gómez, ubicada en el Mariel, sucede en medio de una compleja situación energética nacional.

🇨🇺| El presidente @DiazCanelB inició hoy un recorrido por termoeléctricas del país para chequear, a pie de obra, la estrategia de recuperación de capacidades en el Sistema Electroenergético Nacional.



September 19, 2025

Allí, aclara el post, el mandatario constató el avance de los trabajos en la unidad Cinco, que debe sincronizarse al SEN con una potencia de 65 megawatts en las próximas horas. Actualmente, los bloques Seis y Ocho de la planta aportan 94 y 60 megawatts, respectivamente.

La publicación subraya que Roberto Pigueiras, director de la termoeléctrica, explicó al jefe de Estado los esfuerzos de mantenimiento realizados, así como los encadenamientos productivos con la industria nacional para fabricar piezas de repuesto, en medio de limitaciones financieras y tecnológicas agravadas por el bloqueo estadounidense.

Durante el intercambio con los trabajadores, confirma la fuente, Díaz-Canel Bermúdez reconoció la respuesta ejemplar del sector eléctrico ante la crisis, y se interesó por las condiciones laborales, que incluyen entrega de alimentos y productos de aseo, chequeos médicos especializados, y planes vacacionales para los hijos de los obreros.

En ese sentido, conoció que el salario, aunque aún insuficiente, ha sido incrementado y supera los 22 mil pesos.

Refiere el texto que el presidente reafirmó que la estrategia para estabilizar el SEN se basa en tres pilares: la recuperación de capacidades en las termoeléctricas, el impulso a la generación distribuida y la construcción de nuevos parques solares fotovoltaicos. “Ese es el camino para la estabilidad del SEN”, afirmó, cita la fuente.

Acompañaron al mandatario el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, quienes también dialogaron con los trabajadores y evaluaron el estado técnico de la planta.