Felicita Díaz-Canel a presidente electo de Seychelles

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 13 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy a Patrick Herminie por su elección como presidente de Seychelles.

El mandatario desde su perfil en la red social X ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Extiendo cálidas felicitaciones al Dr. Patrick Herminie por su elección como Presidente de la República de #Seychelles.



Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países hermanos. pic.twitter.com/CAKWhYHdAT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 13, 2025

Herminie, líder del partido Unido de Seychelles (US, en inglés), ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 52,7 por ciento de los votos (34.389 sufragios).

El presidente saliente, Wavel Ramkalawan, obtuvo el 47,3 por ciento en los comicios efectuados los días 9, 10 y 11 de octubre.

Cuba y la República de Seychelles mantienen relaciones diplomáticas de larga data, establecidas el 12 de abril de 1978, las cuales se han basado en la amistad, la solidaridad y la cooperación.