Destacan amplia participación en Encuentro de Publicaciones

La Habana, 13 oct (ACN) Más de 30 países se darán cita en el Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, del 15 al 17 de octubre, en la Universidad del Partido Comunista de Cuba (PCC) Ñico López, de esta capital.

Luis Morlote Rivas, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC y director de la revista Cuba Socialista, señaló hoy que participarán activistas, intelectuales y politólogos reconocidos a nivel mundial como Ignacio Ramonet, Fernando Buen Abad e Isabel Monal.

Desde el Centro de Prensa Internacional, destacó la conferencia magistral “Información y manipulación mediática. La izquierda frente a los desafíos de la superinteligencia artificial cuántica”, de Ramonet, que tendrá lugar en la jornada inaugural, así como el panel con historiadores y sociólogos basado en geopolítica y relaciones internacionales, y la presentación de libros sobre el pensamiento de izquierda y sus líderes.

Mientras tanto, el día 16 se realizará un taller simultáneo con los asistentes y en la tarde visitarán el Centro Fidel Castro Ruz, la Casa de Las Américas, y en la noche, una comunidad en el municipio capitalino de La Lisa, apuntó.

El viernes acontecerá en la mañana una conferencia sobre las afectaciones del bloqueo, y durante la clausura se presentará un número especial de la revista Cuba Socialista (2024-2025) con un resumen del II Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, y un dossier (teórico, de poesía y de humor político) dedicado a Palestina.

Yoerky Sánchez Cuellar, miembro del Comité Central del PCC y director del periódico Granma, explicó que de manera consecutiva se realizará el I Festival Internacional Granma-Rebelde, del 17 al 19 de octubre, en la Estación Cultural de Línea y 18.

Indicó que con Granma-Rebelde el país se insertará en los festivales de izquierda que se desarrollan en el mundo, sobre todo en Europa alrededor del mes de septiembre.

Se verán representados los diferentes medios de comunicación cubanos, y será un festival de pueblo porque el público podrá disfrutar de los paneles, y actividades culturales y recreativas para todas las edades a parte del día 18, manifestó.

Yuniel Labacena Romero, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y director del periódico Juventud Rebelde, detalló que durante la inauguración se develará un mural dedicado a la resistencia y se realizará un recorrido por los stands.

Agregó que los medios tendrán la oportunidad de mostrar sus diferentes proyectos.

La clausura estará a cargo de la agrupación Adalberto Álvarez y su Son el domingo próximo.

Ambos eventos estarán dedicados al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, a conmemorarse el 13 de agosto de 2026.