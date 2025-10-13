Felicita Primer Ministro a trabajadores bancarios y azucareros

ACN | Foto: Tomada de la cuenta en X de @MMarreroCruz

La Habana, 13 oct (ACN) Cuba felicita a los trabajadores del sistema bancario y del sector azucarero, pilares históricos del desarrollo económico nacional y protagonistas de importantes transformaciones desde el triunfo de la Revolución.

Manuel Marrero Cruz, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, escribió en su red social X que en cada una de estas áreas, Cuba enfrenta hoy disímiles retos, los que debemos superar con eficiencia y creatividad para impulsar el desarrollo económico.

Muchas felicidades a los trabajadores bancarios y a los del sector azucarero en su día.



En cada una de estas áreas #Cuba enfrenta hoy disímiles retos, los que debemos superar con eficiencia y creatividad para impulsar el desarrollo económico.#UnidosXCuba pic.twitter.com/cAY0iDPgDj — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) October 13, 2025

La fecha conmemora la nacionalización de los bancos cubanos —tanto nacionales como extranjeros— en 1960, medida que marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión financiera del país.

Ese mismo año, según confirma la ACN, mediante la Ley 890, fueron nacionalizadas 382 grandes empresas, incluidos 195 centrales azucareros, lo que dio lugar también a la celebración del Día del Trabajador Azucarero.

En la actualidad, ambos sectores enfrentan retos significativos que demandan eficiencia, innovación y compromiso.