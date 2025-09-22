Díaz-Canel expresa condolencias por deceso de embajador etíope

La Habana, 22 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy en la red social X sus condolencias al gobierno y al pueblo de la República Democrática Federal de Etiopía por el deceso del embajador Ayele Lire Jijamo.

“Expresamos sentidas condolencias al gobierno y al pueblo de la hermana República Democrática Federal de Etiopía por el lamentable fallecimiento de su embajador en Cuba, Ayele Lire Jijamo, quien contribuyó a fortalecer los entrañables vínculos bilaterales”, escribió el mandatario cubano.

Datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirman que las relaciones diplomáticas entre Cuba y Etiopía se establecieron oficialmente el 18 de julio de 1975, y desde entonces han estado marcadas por la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo.

Desde entonces, la colaboración se ha extendido a sectores como la salud, la educación y la formación profesional, en la que más de 5 mil estudiantes etíopes se han graduado en universidades cubanas, y cada año Cuba envía médicos y especialistas para prestar servicios en instituciones de salud en Adís Abeba y otras regiones.