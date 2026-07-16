Denuncia viceministro del Minrex instigación militar contra Cuba

La Habana, 16 jul (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció en su perfil en la red social Facebook la instigación a una intervención militar contra la isla reflejada en un artículo publicado por la cadena estadounidense CBS.

El diplomático señaló que el texto, suscrito por cuatro autores y fechado el 15 de julio, describe opciones de planificadores militares de Estados Unidos para posibles acciones contra Cuba, lo cual constituye una amenaza real de agresión.

Fernández de Cossío cuestionó que el despacho no incluyera interrogantes sobre la justificación política, legal o moral de una eventual operación bélica contra un país que no ha atacado ni amenazado a la mayor potencia nuclear del planeta.

"Vuelve la cadena CBS a batir los tambores de la guerra contra Cuba", escribió el viceministro, al subrayar que el artículo asume la vocería oficiosa del gobierno estadounidense y omite las consecuencias humanas de una agresión militar.

El funcionario enfatizó que la publicación refleja complicidad e imparcialidad aparente, sin considerar el costo en vidas, baño de sangre, y destrucción que implicaría una aventura bélica, contra el pueblo cubano.

La denuncia se suma a las reiteradas advertencias de Cuba sobre la política hostil de Washington y la necesidad de que la comunidad internacional rechace cualquier intento de intervención.