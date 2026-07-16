 Decretos leyes viabilizan implementación de transformaciones en Cuba

La Habana, 16 jul (ACN) El Consejo de Estado de Cuba, en sesión extraordinaria, aprobó dos nuevos decretos leyes, como parte del proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales en el país.

Según informa el legislativo cubano en su sitio web, la reunión estuvo encabezada por Esteban Lazo, presidente del mencionado órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que la representa entre uno y otro período de sesiones.

El Consejo de Estado dio luz verde al decreto ley "Del Sistema Empresarial Estatal Cubano" y al "Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias", atendiendo a la necesidad de actualizar el marco normativo que regula el sistema empresarial estatal cubano, a partir de la implementación de las transformaciones.

El primero de ellos busca regular los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, destacó que la normativa da respuesta a 16 transformaciones de las 17 correspondientes al Eje temático 1: Transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, relativas a la Empresa Estatal Socialista.

Asimismo, añadió, favorece la implementación de 12 transformaciones de otros ejes.

Yovana Vega Mato, directiva del Ministerio de Economía y Planificación, argumentó que este documento legal constituye la plataforma que habilita al sistema empresarial estatal, bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, para ejercer todas las facultades y para llevar adelante todas las transformaciones que se han mandatado, que se articulan con un conjunto de normas jurídicas en proceso de elaboración en este momento.

En el debate, Esteban Lazo destacó la relevancia del decreto ley Del Sistema Empresarial Estatal Cubano, el que ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía nacional, así como contribuye a ampliar las facultades que integran la autonomía de la empresa estatal, a desatar sus fuerzas productivas y definir la responsabilidad social empresarial.

En tanto, el decreto ley Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias regula la constitución, organización, integración y funcionamiento de estas cooperativas; a partir de la actualización de esta disposición normativa en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales.

Ambos decretos leyes serán publicados en la Gaceta Oficial de la República para su general conocimiento por parte de la población.

En la sesión extraordinaria del Consejo de Estado se profundizó, además, en cómo este órgano contribuirá, desde sus atribuciones constitucionales especialmente en materia legislativa y de control, al proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, las cuales buscan seguir perfeccionando el proceso de construcción socialista, aportar al crecimiento económico y al desarrollo social de la nación.