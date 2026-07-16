Presenta Cuba ocho propuestas científicas en Conferencia Mundial

La Habana, 16 jul (ACN) Cuba expuso en la sede de la UNESCO ocho propuestas para fortalecer el papel de la ciencia en el desarrollo sostenible, durante la Conferencia Mundial del Decenio Internacional de las Ciencias (2024-2033).

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, en evocación a la premisa del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz (1926-2016), destacó la experiencia nacional en la construcción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación concebido como política pública al servicio del desarrollo.

El ministro cubano presentó ocho propuestas orientadoras en materia de políticas científicas para el desarrollo sostenible, entre las que figuran la importancia de consolidar sistemas inclusivos, respaldar decisiones ambientales con investigación, promover la innovación orientada a misiones y colocar el conocimiento científico en el centro de la toma de decisiones públicas.

También expuso la urgencia de fortalecer la gobernanza de la ciencia, desarrollar capacidades de gestión de proyectos científicos y utilizar la Ciencia y la Innovación como fuente de resiliencia nacional.

De acuerdo con la fuente, Rodríguez Batista denunció que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos constituye el principal obstáculo para el desarrollo científico del país, al limitar el acceso a proyectos internacionales, tecnologías y financiamiento.

En ese contexto, llamó a la comunidad internacional a defender el acceso universal al conocimiento y a fortalecer la cooperación científica, incluida la cooperación Sur-Sur.

La Conferencia Mundial del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible se extenderá hasta el 17 de julio, con la participación de ministros, organismos de la ONU, universidades y centros de investigación, en busca de nuevas alianzas que aceleren las contribuciones de la ciencia al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.