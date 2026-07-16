Denuncia Cuba acciones para justificar agresión militar de EE.UU.

La Habana, 16 jul (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy la participación de medios de prensa de Estados Unidos en la campaña de amenazas de agresión del gobierno de ese país contra la mayor de las Antillas.

En un mensaje publicado hoy en la red social X, el Canciller se refirió a "supuestas filtraciones" con las cuales, asegura, Washington busca medir la opinión pública de sus ciudadanos frente a una agresión a Cuba.

Sobre esa aventura militar de Estados Unidos en la isla, Rodríguez Parrilla comentó que carece de justificación creíble y, de realizarse, provocaría un baño de sangre.

El jefe de la diplomacia en La Habana reiteró que, como es sabido por las agencias de inteligencia estadounidenses Cuba no es una amenaza; ¿Cómo podría serlo para la mayor potencia militar y nuclear del mundo?, cuestionó.

La fabricación de mendaces pretextos contra Cuba desde el sur de la Florida, es el negocio perfecto de un grupo de políticos desacreditados y corruptos, que continúan lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano, concluyó.